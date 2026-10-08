केदारनाथ धाम पहुंचीं अभिनेत्री रानी मुखर्जी, पूर्वजों की स्मृति में की विशेष पूजा-अर्चना

संवाद सहयोगी जागरण, रुद्रप्रयाग। बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने गुरुवार सुबह विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए। श्राद्ध पक्ष के अवसर पर उन्होंने अपने पूर्वजों की स्मृति में विशेष पूजा-अर्चना कर बाबा केदार का आशीर्वाद लिया।

तीर्थ पुरोहित हिमांशु तिवारी एवं पंकज शुक्ला ने उन्हें विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना करवाई। केदारनाथ पहुंचने के बाद रानी मुखर्जी ने मंदिर में दर्शन किए और काफी समय धाम में बिताया। पूजा-अर्चना के बाद उन्होंने केदारनाथ की प्राकृतिक सुंदरता और हिमालयी वातावरण का भी आनंद लिया।