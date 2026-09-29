रुद्रप्रयाग: केदारनाथ-बासुकीताल ट्रैक पर पांच ट्रैकर्स लापता, खराब मौसम से हवाई सर्च रुकी

जागरण संवाददाता, रुद्रप्रयाग। केदारनाथ-बासुकीताल-ऑडिन कोल ट्रैक पर गए पांच सदस्यीय ट्रैकिंग दल से संपर्क टूटने के बाद रेस्क्यू और सर्च अभियान शुरू किया गया है। उच्च हिमालयी क्षेत्र में खराब मौसम और कम दृश्यता के कारण मंगलवार को हेलीकॉप्टर से चलाया गया सर्च अभियान स्थगित करना पड़ा।

मौसम अनुकूल होने पर बुधवार सुबह दोबारा हवाई सर्च अभियान चलाया जाएगा। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार के अनुसार परिजन यशवंत सिंह चौहान ने जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र रुद्रप्रयाग को सूचना दी कि उनके भाई प्रवेश चौहान पांच साथियों के साथ 25 सितंबर को केदारनाथ-बासुकीताल ट्रैक के लिए निकले थे।