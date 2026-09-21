रुद्रप्रयाग में तुंगनाथ ट्रेक पर खाई में गिरी महिला, रातभर चले अभियान के बाद सुरक्षित निकाला बाहर

जागरण संवाददाता, रुद्रप्रयाग। तुंगनाथ ट्रेक रूट पर गणेश मंदिर के समीप खाई में गिरी महिला को रेस्क्यू टीम ने सुबह आज सुबह सुरक्षित बाहर निकालने के लिए टीम द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया।

जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार, रविवार शाम करीब 6:21 बजे एसईओसी के माध्यम से सूचना मिली कि तुंगनाथ ट्रेक रूट पर गणेश मंदिर के पास एक महिला खाई में गिर गई है।

सूचना मिलते ही डीडीआरएफ और आपदा मित्र तुंगनाथ की रेस्क्यू टीमों को मौके के लिए सूचित किया गया। इसके साथ ही एसडीआरएफ अगस्त्यमुनि और डीडीआरएफ ऊखीमठ की टीमों को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए अलर्ट किया गया।

रेस्क्यू टीमों ने महिला की तलाश में सर्च एवं रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन देर रात तक उसका पता नहीं चल सका। अत्यधिक ढलान, गहरी खाई, दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और अंधेरा अधिक होने के कारण रात में अभियान स्थगित करना पड़ा।