नवंबर के पहले सप्ताह में केदारनाथ धाम आ सकती हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तैयारियां शुरू

संवाद सहयोगी जागरण, रुद्रप्रयाग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नवंबर माह के प्रथम सप्ताह में केदारनाथ धाम में दर्शन करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। राष्ट्रपति के संभावित दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने केदारनाथ धाम पहुंचकर विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और तैयारियों की समीक्षा की।

जिलाधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति का केदारनाथ धाम में दर्शन का कार्यक्रम नवंबर के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित है। इसी के मद्देनजर उन्होंने स्वयं धाम पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को राष्ट्रपति के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर आवश्यक तैयारियां समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान सभी व्यवस्थाएं सुचारू बनाए रखने के लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा। कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।