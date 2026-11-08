केदारनाथ धाम में रक्षक भकुंट भैरवनाथ के कपाट शीतकाल हेतु बंद, बाबा केदार की प्रक्रिया शुरू

संवाद सहयोगी जागरण, रुद्रप्रयाग। दीपावली के पावन पर्व पर विश्वप्रसिद्ध केदारनाथ धाम को 20 क्विंटल रंग-बिरंगे फूलों से भव्य रूप में सजाया गया। फूलों से सजे बाबा केदार के दरबार और मंदिर प्रांगण की अलौकिक छटा श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।

वहीं, शनिवार को धाम के क्षेत्रपाल एवं रक्षक भगवान भकुंट भैरवनाथ के कपाट विधि-विधान, पूजा-अर्चना एवं यज्ञ-अनुष्ठान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। केदारनाथ धाम की धार्मिक परंपरा के अनुसार बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होने से पूर्व क्षेत्रपाल भैरवनाथ के कपाट बंद किए जाते हैं।