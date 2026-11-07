गढ़वाल का वो नृत्य जब पूरा गांव बन जाता है देसी डांस फ्लोर, बिना DJ और म्यूजिक सिस्टम के यूं जमती है महफिल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नृत्य एक ऐसी कला है जिसका आनंद सिर्फ वही जानता है, जिसने इसे पूरे मन से किया। पर आज नृत्य का मॉडर्न रूप डांस ने ले लिया है और जब भी शादी-ब्याह के मौके पर परफॉरमेंस होती है, तो उससे पहले हम कोरियोग्राफी, म्यूजिक और स्टेज जैसी बहुत सी तैयारी शुरू कर देते हैं।

जबकि हमारी संस्कृति में नृत्य कभी इन चीजों तक सीमित नहीं रहा। आज हम उत्तराखंड के ऐसे ही नृत्य की बात करेंगे जिसमें न तो कोई मंच की जरूरत है और न ही साज-सज्जा; पर यह पहाड़ों के उत्सव की जान कहलाता है।

उत्सव की जान है उत्तराखंड का चौफुला चौफुला उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का पारंपरिक लोकनृत्य है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका शृंगार प्रधान होना। इसे आसान भाषा में समझें तो यह नृत्य प्रेम, आकर्षण और प्राकृतिक सौन्दर्य के इर्द-गिर्द घूमता है। चौफुला नाम में ‘चौ’ का मतलब चारों ओर और ‘फुला’ का मतलब खुशी है। इस नृत्य को आप उस खुशी से जोड़ सकते हैं, जब कोई व्यक्ति इतना खुश हो कि फूले ही न समाए। इसे बैसाखी, बसंत पंचमी और खास मौकों पर विशेष रूप से किया जाता है।

माता पार्वती ने सहेलियों के साथ किया था यह नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में चौफुला से जुड़ी पौराणिक मान्यता है कि यह नृत्य माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी सहेलियों के साथ पर्वत पर एक चौरी या चौपाल बनाकर किया था। कहते हैं कि जब यह नृत्य किया गया तो उस चौरी के चारों तरफ फूल ही फूल खिल गए थे। इसके बाद भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तब से ही महिलाएं और पुरुष संग टोली बनाकर चौफुला डांस करते आ रहे हैं।

पाजेब और झांझ की झंकार ही काफी इस नृत्य की सबसे खास बात यह है कि इसे करने के लिए किसी स्टेज, साज-सज्जा और यहां तक कि वाद्य यंत्र की भी जरूरत नहीं। इसके लिए तालियों की थाप, चूड़ियों की खनक, पाजेब और झांझ की झंकार और पैरों की थिरकन से निकलने वाला संगीत ही माहौल बना देता है।