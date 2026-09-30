पिता चलाते हैं राशन की दुकान, होनहार बेटा बगैर कोचिंग के बनेगा नायब तहसीलदार

संस, पिथौरागढ़। प्रतिभायें सुविधाओं की मोहताज नहीं होती, इसे साबित कर दिखाया जिले के दूरस्थ गांव दुबौला निवासी संदीप गिरी ने। उन्होंने बगैर किसी कोचिंग के उत्तराखंड लोअर पीसीएस परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। उनका चयन नायब तहसीलदार पद के लिए हुआ है।