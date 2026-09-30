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पिता चलाते हैं राशन की दुकान, होनहार बेटा बगैर कोचिंग के बनेगा नायब तहसीलदार

By Ramesh Garkoti Edited By: Nirmala Bohra
Published: Wed, 30 Sep 2026 01:36 PM (IST)

पिथौरागढ़ के दुबौला गांव निवासी संदीप गिरी ने बिना किसी कोचिंग के उत्तराखंड लोअर पीसीएस परीक्षा में सफलता प्राप्त की है।

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संस, पिथौरागढ़। प्रतिभायें सुविधाओं की मोहताज नहीं होती, इसे साबित कर दिखाया जिले के दूरस्थ गांव दुबौला निवासी संदीप गिरी ने। उन्होंने बगैर किसी कोचिंग के उत्तराखंड लोअर पीसीएस परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। उनका चयन नायब तहसीलदार पद के लिए हुआ है।

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संदीप के पिता केशव गिरी गांव में ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान चलाते हैं। माता गृहिणी हैं। संदीप ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राथमिक विद्यालय से ली। विवेकानंद इंटर कालेज से उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने स्नातक किया।

घर पर ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर उन्होंने लोअर पीसीएस परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उन्होंने अपीन सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और गुरुजनों को दिया है। शानदार सफलता पर तमाम लोगों ने संदीप को बधाई दी है।

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