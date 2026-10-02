उत्तराखंड की नेपाल सीमा से सटे गर्ब्यांग एसएसबी कैंप में लगी भीषण आग, एक बैरक जलकर खाक

संवाद सहयोगी, धारचूला । व्यास घाटी के नेपाल सीमा से सटे गर्ब्यांग स्थित एसएसबी कैंप में गुरुवार रात करीब आठ बजे भीषण आग लग गई।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बैरक में लगी बुखारी फटने से हादसा हुआ, जिससे देखते ही देखते एक बैरक आग की चपेट में आ गई। लपटें दूर तक दिखाई दीं, स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया।

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घटना से कैंप में हड़कंप मच गया। सूचना पर एसएसबी, आईटीबीपी के जवानों और ग्रामीणों ने मिलकर आग बुझाने का प्रयास किया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।

एसडीएम धारचूला आशीष जोशी ने बताया कि 11वीं वाहिनी एसएसबी डीडीहाट के सीओ ने घटना की पुष्टि की है और बुखारी फटना ही आग का कारण बताया है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और निगरानी रखी जा रही है।