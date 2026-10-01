गोरखपुर के सिकरीगंज में खाद-बीज की दुकान में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से लाखों का सामान राख

संवाद सूत्र सिकरीगंज, (गोरखपुर)। सिकरीगंज थाना क्षेत्र के हरदत्तपुर में पेट्रोल पंप के समीप स्थित खाद-बीज की दुकान में बृहस्पतिवार को सुबह करीब आठ बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग जाने के कारण कैश सहित लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने एक घंटे बाद आग पर काबू पाया।

जानकारी के अनुसार, सिकरीगंज क्षेत्र के रामडीह गांव निवासी सच्चितानंद द्विवेदी की हरदत्तपुर पेट्रोल पंप के पास श्रीगुरु कृपा कृषि सेवा केंद्र के नाम से दुकान है। बृहस्पतिवार को सुबह करीब आठ बजे आसपास के लोगों ने दुकान से आग की लपटें उठती देख दुकान मालिक को सूचना दिया।