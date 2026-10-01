गोरखपुर चिड़ियाघर में जल्द आएंगे नए मेहमान, दुधवा और पीलीभीत नेशनल पार्क से लाए जाएंगे 2 हाथी

सुनील सिंह, गोरखपुर। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणि उद्यान (चिड़ियाघर) में वन्यजीवों की संख्या बढ़ेगी। चिड़ियाघर प्रशासन की ओर से दुधवा व पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान से दो हाथी मंगाने की तैयारी चल रही है। सबकुछ ठीक रहा तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ही उनका ठिकाना गोरखपुर चिड़ियाघर होगा।



प्रदेश का पहला हाथी का बाड़ा चिड़ियाघर में बनाया गया है। यह 10 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैला है। यहां तीन नाइट सेट, तीन फीडिंग प्लेटफॉर्म, एक कच्चा व एक पक्का तालाब, दो एलिफेंट रिस्ट्रेनिंग डिवाइस (ईआरडी), गर्मी में नहाने के लिए सावर सहित अन्य अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। इसके साथ ही यहां पूर्ण रूप से संचालित एवं अत्याधुनिक उपकरणों से युक्त वन्यजीव चिकित्सालय भी है।

बुजुर्ग हाथी और बच्चों को मिल सकेगा सुरक्षित ठिकाना प्रदेश में वाइल्ड लाइफ एसओएस नामक एनजीओ का आगरा में एक रेस्क्यू सेंटर है। वहां हाथी व भालू संवर्धन पर कार्य किया जा रहा है। वन विभाग की ओर से जंगलों में गश्त, जंगल की रक्षा या मानव-जीव संघर्ष की स्थिति में टाईगर (बाघ) व लेपर्ड (तेंदुआ) आदि के रेस्क्यू करने में हाथियों की मदद ली जाती है।