गोरखपुर में चिलुआताल नदी के पास झाड़ियों के बीच मिला महिला का शव, इलाके में फैली सनसनी

संवाद सूत्र, गोरखपुर। चिलुआताल नदी के पास झाड़ियों में महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। काली मंदिर के समीप झाड़ियों में शव देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी।

मौके पर पहुंची गुलरिहा पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक महिला का शव औंधे मुंह पानी की तरफ पड़ा था। घटना की जानकारी फैलने के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने आसपास के लोगों से महिला की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी थी।