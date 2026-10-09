बर्फ से ढकी उत्तराखंड की चोटियां, पिथौरागढ़ में उच्च हिमालय में बर्फबारी... झमाझम बरसे बदरा

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में उच्च हिमालयी चोटियों सहित मध्य हिमालय के छिपलाकोट तक ताजा हिमपात हुआ है, जिससे पूरी घाटी में कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। वहीं निचले इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई।

चीन सीमा का संपर्क कटा

थल-पिथौरागढ़ मार्ग पेड़ गिरने से बंद हो गया है। कैलास मानसरोवर मार्ग गस्कू व मलघाट के पास बोल्डर आने से बंद है। चीन सीमा का संपर्क कट गया है।

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जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई। देवलथल में सर्वाधिक 90 मिमी, पिथौरागढ़ में 70 मिमी और बेरीनाग में 55 मिमी पानी बरसा। इसके अलावा थल में 40 मिमी, कनालीछीना में 29.5 मिमी, बंगापानी में 28 मिमी और धारचूला में 24.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई।