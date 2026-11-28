संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़। जिले की दूसरी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना सेला- उर्थिंग को धरातल पर उतारने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 203 मेगावाट की इस महत्वाकांक्षी योजना की डीपीआर तैयार करने का कार्य दिसंबर माह से शुरू होगा। पूर्व में रिलायंस कंपनी को दी गई इस परियोजना का कार्य अब लघु जल विद्युत निगम करेगा।

धारचूला तहसील की दारमा वैली में बहने वाली धौली गंगा में डेढ़ दशक पूर्व सेला- उर्थिंग जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित की गई थी। शुरूआत में इसका कार्य रिलायंस एनर्जी को दिया गया था। कंपनी ने डीपीआर तैयार करने के साथ ही यहां कर्मचारियों की तैनाती भी कर दी थी। बाद में रिलायंस ने अपने हाथ खींच लिये थे। तब से यह मामला लटका हुआ था।

बाद में परियोजना निर्माण का दायित्व यूजेवीएनएल को सौंपा गया। यूजेवीएनएनल ने परियोजना के लिए प्रारंभिक तैयारियां पूरी कर की। इसके बाद परियोजना की डीपीआर तैयार करने के लिए टेंडर लगाये गये। दिल्ली की डीएमआर कंपनी का टेंडर फाइनल कर लिया गया है। कंपनी की टीम दिसंबर माह से डीपीआर तैयार करने का कार्य शुरू करेगी। डीपीआर तैयार होने के बाद इसे स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजा जायेगा।

पूरी तरह रन आफ रिवर होगी परियोजना पिथौरागढ़: हिमालय की संवेदनशीलता को देखते हुए इस परियोजना में कोई बांध नहीं बनेगा। यह योजना पूरी तरह रन आफ रिवर होगी। टनल के जरिये नदी का पानी पावर हाउस तक ले जायेगा। इससे पर्यावरण क्षति भी न्यून होगी। दारमा वैली में बहने वाली धौली गंगा में यह दूसरी जल विद्युत परियोजना होगी।