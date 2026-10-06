मुनस्यारी में दिखा अति दुर्लभ लाल सिर वाला गिद्ध, जैव विविधता को मिला नया प्रमाण

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। अपनी समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ हिमालयी पक्षियों के लिए विख्यात मुनस्यारी में अति दुर्लभ व संकटग्रस्त 'रेड हेडेड वल्चर' (लाल सिर वाला गिद्ध) देखा गया है। नगर से ऊपर तथा बलाती बैंड के नीचे पातलथौड़ क्षेत्र में करीब 2650 मीटर की ऊंचाई पर इस पक्षी को विचरण करते देखा गया।

उच्च हिमालयी भूभाग में इसकी मौजूदगी की तस्वीरें और वीडियो भी रिकॉर्ड किए गए हैं। पक्षी एवं प्रकृति संरक्षण में जुटी मोनाल संस्था के सुरेंद्र पंवार, प्रकाश राणा और कविंद्र पंवार ने पातलथौड़ में इस दुर्लभ गिद्ध की गतिविधि को देखा। इस दौरान सुरेंद्र पंवार ने कैमरे से इसकी तस्वीरें लीं।

वैज्ञानिक भाषा में सार्कोजिप्स कालवस के नाम से पहचाना जाने वाला यह गिद्ध वर्तमान में गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में शामिल है। पिछले कुछ दशकों में भारतीय उपमहाद्वीप में इस प्रजाति की संख्या में भारी गिरावट आई है।