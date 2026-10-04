अरुणाचल पुलिस के जवान ललित जोशी को पिथौरागढ़ में सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई, दिल का दौरा पड़ने से हुआ था निधन

जागरण संवाददाता, थल (पिथौरागढ़)। अरुणाचल प्रदेश पुलिस में तैनात थल तहसील के बत्यूली गांव निवासी 39 वर्षीय सिपाही ललित प्रसाद जोशी का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।

रामगंगा नदी के त्रिवेणी घाट पर पिथौरागढ़ पुलिस की विशेष टुकड़ी ने उन्हें सशस्त्र गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उनके बड़े भाई कमल किशोर ने भारी मन से चिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान घाट पर मौजूद हर व्यक्ति की आंखें छलक उठीं।

जानकारी के अनुसार, ललित प्रसाद जोशी पुत्र रमेश चंद्र जोशी वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश की आईआरबी तीसरी बटालियन के तहत ईटानगर में अपनी सेवाएं दे रहे थे। दो दिन पूर्व वहां ड्यूटी के दौरान अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ।