उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बारिश का कहर जारी, चीन सीमा से कटा संपर्क; नदियां उफान पर

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। जनपद सीमांत में मूसलाधार बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। पहाड़ों पर हो रही लगातार वर्षा से काली नदी सहित जिले की अन्य नदियां उफान पर आ गई हैं। काली नदी का जलस्तर बढ़कर 888.30 मीटर के पार पहुंच गया है, जिससे तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों में दहशत है।

मौसम विभाग के अनुसार, जिले के बंगापानी में सर्वाधिक 82 मिमी, धारचूला में 43 मिमी और तेजम में 35 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं, अन्य तहसीलों में भी रुक-रुक कर मध्यम वर्षा का दौर जारी है। वर्षा का दौर जारी लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ियां दरकने लगी हैं। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चीन सीमा को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग भूस्खलन की भेंट चढ़ गए हैं। टनकपुर-तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग कूलागाड़ और तवाघाट लिपूलेख मार्ग मलघाट के पास मलबा आने से बंद है मुनस्यारी-मिलम मार्ग भी मलबे के कारण अवरुद्ध है, जिससे चीन सीमा का संपर्क मुख्य धारा से कट गया है। इन प्रमुख मार्गों के साथ-साथ जिले की 11 अन्य ग्रामीण व आंतरिक सड़कें भी बंद हैं, जिससे ग्रामीणों की आवाजाही ठप हो गई है।