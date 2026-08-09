पिथौरागढ़: स्वास्थ्य शिविर में 872 मरीजों का उपचार, 55 महिलाओं के अल्ट्रासाउंड समेत 13 नसबंदी ऑपरेशन

संवाद सूत्र, गंगोलीहाट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगोलीहाट में आयोजित तीन दिवसीय स्वास्थ्य शिविर में क्षेत्र के 872 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार किया गया। सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित शिविर में विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराईं।

शिविर के दौरान 55 महिलाओं के अल्ट्रासाउंड, 81 मरीजों के एक्स-रे तथा 13 नसबंदी ऑपरेशन किए गए। वहीं अंतिम दिन आयोजित स्वास्थ्य शिविर में कुल 424 मरीजों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। अंतिम दिवस पर ईएनटी विशेषज्ञ से 30, नेत्र रोग विशेषज्ञ से 45, अस्थि रोग विशेषज्ञ से 52, सर्जरी से 21 तथा फिजीशियन से 98 मरीजों ने परामर्श लिया। इसके अलावा 60 मरीजों के एक्स-रे और 55 महिलाओं के अल्ट्रासाउंड किए गए, जबकि 13 लाभार्थियों ने नसबंदी सेवा का लाभ उठाया।