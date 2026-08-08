पिथौरागढ़ में भूस्खलन से कैलास मानसरोवर यात्रा मार्ग बंद, तिब्बत में सातवां और आठवां दल
पिथौरागढ़ में हुई बारिश के कारण कैलास मानसरोवर यात्रा मार्ग मलघाट के पास पत्थर गिरने से बंद हो गया है। ...और पढ़ें
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जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। शुक्रवार की रात को तहसील बंगापानी और धारचूला में वर्षा हुई। वर्षा से टनकपुर तवाघाट हाईवे लगभग 3:30 घंटे बंद रहा, इस दौरान चीन सीमा का संपर्क कटा रहा।
कैलास मानसरोवर यात्रा मार्ग तवाघाट से आगे मलघाट के पास पत्थर गिरने से अभी भी बंद है। मार्ग जल्दी खुलने के आसार हैं। कैलास मानसरोवर यात्रा के नौंवे दल के यात्रियों का गुंजी में स्वास्थ्य परीक्षण चल रहा है। सातवां और आठवां दल तिब्बत में है।
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