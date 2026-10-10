पिथौरागढ़ में ओलावृष्टि से फसलें तबाह, किसानों ने की मुआवजे की मांग

संवाद सहयोगी, जौलजीबी /तीतरी (पिथौरागढ़)। काली और गोरी नदी घाटी में नेपाल सीमा से लगे क्षेत्र में ओलावृष्टि ने किसानों की महीनों की गाढ़ी मेहनत पर पानी फेर दिया। विकासखंड कनालीछीना के ग्राम पंचायत तीतरी स्थित महल और धाप तोक में उड़द, सोयाबीन, गहत , लोबिया जैसी तैयार दलहनी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं।

मूली, प्याज और गोभी की पौध को भी भारी नुकसान पहुंचा है। धारचूला तहसील के जोलजीबी के दूतीबगड़ ग्राम सभा के औलापिपली तोक में फलों को भारी नुकसान हुआ है। प्रगतिशील काश्तकार सुनीता देवी के अनुसार उसके बगीचे में तैयार पपीता, अंगूर, अंजीर, लीची व अन्य फलदार पेड़ों को भारी क्षति पहुंची है।