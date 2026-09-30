पिथौरागढ़ में आदि कैलास यात्रा पर आई महिला तीर्थयात्री का निधन, हार्ट अटैक की आशंका

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। पवित्र आदि कैलास यात्रा पर आई आंध्र प्रदेश की एक 66 वर्षीय महिला तीर्थयात्री की बुधवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। महिला की मौत हार्ट अटैक से होने की संभावना जताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद स्थित एमके नगर ओयू कॉम्प्लेक्स पिनकोड 500007 निवासी मान्धा देवम्मा ऐलाया पत्नी एम. ऐलाया अन्य यात्रियों के दल के साथ मंगलवार शाम कुटी पहुंची थीं। बुधवार सुबह लगभग सात बजे कुटी के होमस्टे में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई।