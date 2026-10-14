पिथौरागढ़: पांखु उपडाकघर में शुरू हुई मेल वाहन सेवा, 50 साल बाद खत्म हुआ पैदल डाक का दौर

संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़। भारतीय डाक विभाग ने डाक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक व सुगम बनाने की दिशा में अहम पहल करते हुए राष्ट्रीय डाक सप्ताह के तहत उपडाकघर पांखु के लिए नियमित मेल वाहन सेवा का शुभारंभ किया है। 'मेल्स एवं पार्सल्स डे' के अवसर पर डाक निरीक्षक मुकेश सिंह नागरकोटी ने इस वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

गौरतलब है कि वर्ष 1976 में पांखु उपडाकघर की स्थापना के बाद से चौकोड़ी से पांखु तक डाक का परिवहन डाक सेवक के माध्यम से किया जाता रहा था। करीब पांच दशकों से चली आ रही इस पारंपरिक व्यवस्था को बदलते हुए डाक विभाग ने अब मोटर वाहन सेवा की शुरुआत की है।