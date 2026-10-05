डाक विभाग का बड़ा बदलाव: स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री बुकिंग में मोबाइल नंबर जरूरी, ट्रैकिंग होगी बेहतर

जागरण संवाददाता, मथुरा। डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री सेवाओं को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए बुकिंग प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री कराने के लिए प्रेषक और प्राप्तकर्ता, दोनों के मोबाइल नंबर दर्ज कराना अनिवार्य होगा। मोबाइल नंबर के बिना डाक सामग्री की बुकिंग नहीं हो सकेगी।

मथुरा मंडल के प्रवर अधीक्षक विजेंद्र ने बताया कि नए नियम के अनुसार बुकिंग काउंटर पर डाक भेजने वाले और प्राप्त करने वाले व्यक्ति का मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा। इसके लिए विभाग ने अपने सॉफ्टवेयर को भी अपडेट कर दिया है। अब सिस्टम में दोनों मोबाइल नंबर दर्ज किए बिना बुकिंग प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी।

प्रेषक व प्राप्तकर्ता दोनों के ही नंबर देने होंगे विजेंद्र ने बताया कि डाक विभाग के इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री की ट्रैकिंग व्यवस्था को और बेहतर बनाना है। मोबाइल नंबर दर्ज होने से डाक की स्थिति के संबंध में संबंधित व्यक्ति तक सूचना पहुंचाने में भी सुविधा होगी। साथ ही गलत या फर्जी पते के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।