57 कॉलोनियों के 1200 घरों को नहीं मिलेगी LPG, 413 के कटे कनेक्शन; बरेली में बड़ी कार्रवाई

अनिल कुमार, बरेली। शहर की 57 कॉलोनियों के 1200 घरों में जल्द ही एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की आपूर्ति बंद हो जाएगी। सबसे पहले छह कॉलोनियों से इसकी शुरुआत कर दी गई है और यहां 413 के कनेक्शन भी काट दिए गए हैं। इसके अलावा बचे हुए घरों में अंतिम चेतावनी जारी की जा रही है और 90 दिन की समय सीमा पूरी होते ही इनके भी कनेक्शन काट दिए जाएंगे। इसके बाद सभी लोगों को पीएनजी (पाइप्ड नैचुरल गैस) कनेक्शन कराना जरूरी होगा।

पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान एलपीजी संकट के दौरान सरकार ने ऐसे क्षेत्र जहां पीएनजी की आपूर्ति है, वहां एलपीजी मुक्त का आदेश जारी किया था। इसके तहत सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड (सीयूजीएल) की ओर से शहर की 57 कॉलोनियों और सोसायटियों का चयन कर चेतावनी देना शुरू किया था।

शासन के निर्देश पर छह कॉलोनियों से सबसे पहले काटे गए कनेक्शन इसके बावजूद लोगों ने एलपीजी सरेंडर करना शुरू नहीं किया। इसके बाद शासन से सख्त निर्देश आए तो कुछ दिनों पहले जिला आपूर्ति अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाकर सीयूजीएल और सभी एलपीजी कंपनियों के प्रतिनिधियों की एक टीम बनाई गई। यह टीम प्रत्येक मंगलवार को बैठक करती है, जो अपडेट लेती है।

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