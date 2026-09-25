यूपी के 21000 खाताधारकों को नोटिस भेजेगा डाक विभाग, अकाउंट को लेकर आया ये बड़ा अपडेट

जागरण संवाददाता, रायबरेली। डाक विभाग में संचालित बचत योजनाओं के खाताधारकों को केवाइसी (अपने ग्राहक को जानिए) कराने के लिए विभाग की ओर से अभियान चलाया जाएगा। जिले में दो मुख्य डाकघर और 54 उपडाकघर संचालित हैं। इन डाकघरों में करीब साढ़े तीन लाख खाताधारक हैं।

इनमें करीब 21 हजार खाताधारकों ने अभी तक अपने खातों की केवाइसी नहीं कराई है। ऐसे खाताधारकों को चिह्नित कर विभाग की टीम उनके घर पहुंचेगी और केवाइसी कराने के लिए नोटिस देने के साथ जागरूक भी करेगी। डाक विभाग में बड़ी संख्या में लोग बचत खाता, आवर्ती जमा, सावधि जमा समेत विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। खातों को नियमानुसार संचालित रखने के लिए केवाइसी प्रक्रिया पूरी होना आवश्यक है। विभाग के स्तर से लगातार खाताधारकों को अपने दस्तावेज अपडेट कराने के लिए कहा जा रहा है। इसके बावजूद करीब 21 हजार खातों में केवाइसी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है।