चंपावत के टनकपुर में भारी हंगामे के बीच रात दो बजे घोषित हुआ परिणाम, एनएसयूआइ के ध्यान सिंह अध्यक्ष निर्वाचित
राजकीय महाविद्यालय टनकपुर में छात्रसंघ चुनाव के परिणाम देर रात भारी हंगामे के बीच घोषित हुए, जिसमें एनएसयूआइ के ध्यान ...और पढ़ें
HighLights
एनएसयूआइ के ध्यान सिंह बोहरा अध्यक्ष पद पर जीते।
एबीवीपी ने चुनाव में अनियमितता और फर्जी मतदान का आरोप लगाया।
परिणाम घोषित होने के बाद कॉलेज में भारी हंगामा हुआ।
संस जागरण, टनकपुर (चंपावत)। राजकीय महाविद्यालय टनकपुर में छात्रसंघ चुनाव का परिणाम भारी हंगामे के बीच रात करीब दो बजे घोषित किया गया। अध्यक्ष पद पर एनएसयूआइ प्रत्याशी ध्यान सिंह बोहरा ने 499 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की। उन्होंने एबीवीपी प्रत्याशी सुमित सिंह नायक को 15 मतों से हराया।
सुमित सिंह नायक को 484 मत मिले। परिणाम घोषित होते ही एबीवीपी छात्र नेताओं ने चुनाव में अनियमितता और फर्जी मतदान का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। महाविद्यालय में कुल 1172 मतदाता थे, जिनमें से 986 छात्र-छात्राओं ने मतदान किया। मतदान प्रतिशत 84.13 रहा।
देर शाम मतगणना पूरी होने के बाद परिणाम घोषित किया गया। अध्यक्ष पद पर कांटे का मुकाबला रहा और महज 15 मतों के अंतर से फैसला हुआ। उपाध्यक्ष छात्र पद पर संदीप सिंह 453 मत प्राप्त कर निर्वाचित हुए।
रोहन गड़कोटी को 394 और साहिल महर को 95 मत मिले। उपाध्यक्ष छात्रा पद पर रितिका ने 494 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की, जबकि कंगना गुप्ता को 447 मत मिले। सचिव पद पर सुशील जोशी 476 मतों के साथ निर्वाचित हुए।
वंश शर्मा को 464 मत मिले। सचिव पद पर जीत का अंतर महज 12 मत रहा। संयुक्त सचिव पद पर रिया आर्या ने 501 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की।
लक्षिता जोशी को 445 मत मिले। कोषाध्यक्ष पद पर नीतू बिष्ट 646 मत प्राप्त कर निर्वाचित हुईं। उन्होंने मुस्कान को 312 मतों से हराया। विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर बबीता ने 516 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की, जबकि निर्मला महराना को 415 मत मिले।
कालेज गेट का ताला तोड़कर परिसर में घुसने का प्रयास
परिणाम घोषित होने के बाद एबीवीपी छात्र नेताओं ने चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता और फर्जी मतदान का आरोप लगाते हुए कालेज प्रशासन और स्थानीय प्रशासन का घेराव कर धरना शुरू कर दिया। अधिकारियों ने छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने।
इसके बाद एबीवीपी अध्यक्ष प्रत्याशी के समर्थकों ने कालेज के बाहर नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका। हंगामा बढ़ने पर आक्रोशित छात्रों ने कॉलेज के मुख्य गेट का ताला तोड़कर परिसर में प्रवेश का प्रयास किया।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद भीड़ को नियंत्रित किया। हंगामे के बीच मतदान प्रक्रिया से संबंधित सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। कालेज प्रशासन ने चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष बताया है। प्रदर्शन में एबीवीपी छात्र नेता सनी यादव, राजेंद्र सिंह, दीपक पांडे, प्रियांशु कोहली, मिलन सिंह आदि मौजूद रहे।
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