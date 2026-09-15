चंपावत में भाजपा ने लगाई बड़ी सेंध: कांग्रेस को दिया झटका, नगर पंचायत अध्यक्ष सहित 31 लोगों ने थामा कमल

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्वाचन जिले चंपावत में भाजपा ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को झटका देते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष समेत 31 जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल कराया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में सोमवार को पार्टी मुख्यालय में हुए कार्यक्रम में सभी नए सदस्यों का स्वागत किया गया।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि एक ही क्षेत्र से बड़ी संख्या में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का भाजपा में शामिल होना राज्य में पार्टी के पक्ष में बन रहा माहौल दर्शाता है। उन्होंने दावा किया कि यह माहौल अब सर्वे में भी प्रतिबिंबित होने लगा है। भट्ट ने कहा कि जनप्रतिनिधि उसी सरकार के साथ खड़ा होना चाहता है, जिसके कार्यकाल में उसके क्षेत्र में विकास की उम्मीद पूरी हो।

महेश ने कहा कि पिछले 12-14 वर्षों में गांवों तक सड़क, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विकास और जनकल्याण के क्षेत्र में तेजी आई है।