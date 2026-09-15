चंपावत में भाजपा ने लगाई बड़ी सेंध: कांग्रेस को दिया झटका, नगर पंचायत अध्यक्ष सहित 31 लोगों ने थामा कमल
चंपावत में भाजपा ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को झटका देते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष सहित 31 जनप्रतिनिधियों और सामाजिक ...और पढ़ें
HighLights
चंपावत में 31 जनप्रतिनिधि भाजपा में शामिल हुए।
नगर पंचायत अध्यक्ष नारायण लाल ने भी भाजपा जॉइन की।
महेंद्र भट्ट ने इसे पार्टी के पक्ष में माहौल बताया।
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्वाचन जिले चंपावत में भाजपा ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को झटका देते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष समेत 31 जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल कराया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में सोमवार को पार्टी मुख्यालय में हुए कार्यक्रम में सभी नए सदस्यों का स्वागत किया गया।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि एक ही क्षेत्र से बड़ी संख्या में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का भाजपा में शामिल होना राज्य में पार्टी के पक्ष में बन रहा माहौल दर्शाता है। उन्होंने दावा किया कि यह माहौल अब सर्वे में भी प्रतिबिंबित होने लगा है। भट्ट ने कहा कि जनप्रतिनिधि उसी सरकार के साथ खड़ा होना चाहता है, जिसके कार्यकाल में उसके क्षेत्र में विकास की उम्मीद पूरी हो।
महेश ने कहा कि पिछले 12-14 वर्षों में गांवों तक सड़क, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विकास और जनकल्याण के क्षेत्र में तेजी आई है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बोले, ज्वाइनिंग की रफ्तार प्रदेश में पार्टी के पक्ष में माहौल का संकेत
महेश भट्ट ने कहा कि चंपावत के लोगों ने पुष्कर धामी जैसा नेतृत्व राज्य को दिया है और यह नेतृत्व एक दिन निखर कर देश का नेतृत्व बनेगा। भट्ट ने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव में तीसरी विजय के लक्ष्य के लिए जुटने का आह्वान किया। पार्टी के अनुसार चंपावत जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद अधिकारी की प्रेरणा से यह ज्वाइनिंग हुई। इनमें नगर पंचायत पाटी के अध्यक्ष नारायण लाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संगठन गोविंद सिंह बोहरा, विभिन्न नगर निकायों के सभासद, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, पूर्व यूथ कांग्रेस पदाधिकारी और छात्र नेता शामिल हैं।
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ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य शामिल
लोहाघाट क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य भाजपा में आए। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने नए सदस्यों को पार्टी की विचारधारा और सांगठनिक कार्यपद्धति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनकी क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार उन्हें संगठन व चुनावी गतिविधियों से जोड़ा जाएगा।
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