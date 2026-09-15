महंगाई से राहत: देहरादून में नासिक की प्याज 35₹/KG, रेट सुनकर पहुंच गई पब्लिक; 1 दिन में 800 किलो बिकी

जागरण संवाददाता, देहरादून। नासिक से प्याज खेप दून पहुंच गई है। वहीं ,पहले दिन आउटलेट व मोबाइल वैन के जरिये 800 किलोग्राम प्याज का वितरण किया गया है। उधर, प्याज के सस्ते भाव मिलने की खबर फैलते ही आउटलेट व मोबाइल वैन पर ग्राहकों की भीड़ जुटने शुरू हो गई।

नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नाफेड) की ओर से नासिक से आने वाली प्याज की पहली खेप रविवार देर शाम देहरादून पहुंच गई है। वहीं, सोमवार को आउटलेट, मोबाइल वैन के जरिये प्याज का वितरण शुरू हो गया है। हालांकि, बारिश के बार-बार आने से प्याज की बिक्री प्रभावित होती रही।

सस्ते भाव में प्याज की खबर फैलते ही आउटलेट व मोबाइल वैन पर ग्राहकों की भीड़ जुटने शुरू नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के राज्य प्रमुख अनिमेष शुक्ला ने बताया कि शहर की विभिन्न कालोनियों व चौक-चौराहों पर मोबाइल वैन के जरिये प्याज का वितरण शुरू कर दिया गया है। पहले दिन 800 किलोग्राम प्याज की बिक्री की गई है। लगातार शहर में मोबाइल वैन व आउटलेट में प्याज का वितरण किया जाएगा।