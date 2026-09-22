मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र चंपावत में पहली बार होगी धामी कैबिनेट की बैठक, 4 अक्टूबर को बनबसा में जुटेगा मंत्रिमंडल

राज्य ब्यूरो जागरण, देहरादून। प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल पहली बार चंपावत जिले में होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह जनपद में आयोजित होने वाली यह बैठक बनबसा स्थित एनएचपीसी परिसर में होगी।

चार अक्टूबर को सुबह 11 बजे मंत्रिमंडल की बैठक प्रस्तावित है। बैठक में प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर निर्णय लिए जाने की संभावना है।

सचिवालय से जारी कार्यक्रम के अनुसार मंत्रिमंडल की बैठक चार अक्टूबर को पूर्वाह्न 11 बजे एनएचपीसी, बनबसा, चंपावत में होगी। देहरादून से बाहर कैबिनेट बैठक आयोजित करने की सरकार की परंपरा के तहत इस बार चंपावत को स्थान बनाया गया है।