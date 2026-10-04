कुमाऊं स्काउट्स ने 18,300 फीट पर फहराया परचम, नंदा देवी बेस कैंप फतह कर जनसेवा का दिया संदेश

संवाद सूत्र, जागरण, पिथौरागढ़। भारतीय सेना की कुमाऊं स्काउट्स की 20 सदस्यीय टीम ने प्रतिष्ठित नंदा देवी बेस कैंप का 15 दिवसीय चुनौतीपूर्ण साहसिक अभियान सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

बीते 17 सितंबर से एक अक्टूबर तक चले इस अभियान के दौरान सेना की टीम ने 5,550 मीटर लगभग 18,300 फीट की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचकर अपने अदम्य साहस, शारीरिक क्षमता और दृढ़ संकल्प का बेहतरीन परिचय दिया।

हिमालयी भूभाग की अत्यंत कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और विपरीत मौसम का डटकर सामना करते हुए जवानों ने बेस कैंप तक पहुंचने के लिए एक तरफ की लगभग 55 किलोमीटर की दुर्गम दूरी तय की।

कुमाऊं स्काउट्स का यह विशेष अभियान केवल बेस कैंप फतह करने की चुनौती तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि सेना ने इस दौरान जनसेवा और प्रकृति प्रेम की अनूठी मिसाल भी पेश की।

अभियान के दौरान टीम ने रास्ते में पड़ने वाले दूरस्थ हिमालयी गांवों के निवासियों से सीधा संवाद स्थापित किया। स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित इन दुर्गम ग्रामीण इलाकों में स्थानीय लोगों के लिए विशेष चिकित्सा शिविर आयोजित कर दवाएं बांटी गईं।