आदि कैलास रन 2.0: पिथौरागढ़ पहुंचे सीएम धामी, गुंजी में 21 किमी, 10 किमी और 5 किमी की दौड़ शुरू

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार 25 अक्टूबर को पिथौरागढ़ के एक दिवसीय दौरे पर रहे। सीएम धामी रविवार की सुबह गुंजी पहुंचे। सीएम धामी आदि कैलास परिक्रमा रन 2.0 कार्यक्रम में पुरस्कार वितरण करेंगे।

आदि कैलास मैराथन रन 2 में रविवार सुबह 6:30 बजे से 21किमी,10 कमी और 5 किमी की दौड़ हो रही है। यह दौड़ गंजी से आदि कैलास मार्ग पर हो रही है। तीनों दौड़ में आज लगभग 1000 के आसपास धावक दौड़ रहे हैं। शनिवार को 180 धावको ने 70 किमी और 42 किमी की दौड़ लगाई थी।