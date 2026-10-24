आदि कैलास अल्ट्रा मैराथनः चिप और सेंसर के डाटा वेरिफिकेशन के बाद ही घोषित हुए दौड़ के नतीजे

संवाद सूत्र, जागरण गुंजी (पिथौरागढ़)। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के उच्च हिमालयी क्षेत्र में आयोजित रोमांचक आदि कैलास अल्ट्रा मैराथन 2.0'' की 42 किलोमीटर लंबी मुख्य दौड़ अब अपने निर्णायक पड़ाव पर पहुंच चुकी है। इस बार आयोजकों ने दौड़ के परिणामों में शत-प्रतिशत पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए पूरी व्यवस्था को हाईटेक कर दिया है।

आयोजन समिति के अनुसार, धावकों की सटीक टाइमिंग और लोकेशन पर पैनी नजर रखने के लिए पूरे मैराथन रूट पर जगह-जगह अत्याधुनिक सेंसर स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, दौड़ में भाग ले रहे प्रत्येक धावक के जूते में एक विशेष माइक्रोचिप लगाई गई है।

इस चिप और सेंसर नेटवर्क के माध्यम से हर प्रतिभागी की मूवमेंट का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जा रहा है। अत्यधिक ऊंचाई और कम ऑक्सीजन वाले इस बेहद चुनौतीपूर्ण ट्रैक पर 42 किमी की दूरी तय करना धावकों के लिए कड़ा इम्तिहान है।