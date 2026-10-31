महाभारतकालीन पंचदेवल शिव मंदिर का अध्ययन करने नेपाल पहुंचे बीजिंग के प्रोफेसर, पांडवों ने एक रात में यहां बनाए थे छह मंदिर

जागरण संवाददाता, झूलाघाट, (पिथौरागढ़)। भारत-नेपाल सीमा पर झूलाघाट से मात्र 20 किलोमीटर दूर स्थित भारत सीमा से लगे नेपाल के बैतडी जिले की दशरथचंद नगर पालिका वार्ड-4 में महाभारतकालीन देवलहाट सहसलिंग पंचदेवल शिवधाम है।

मान्यता है कि पाण्डवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान एक ही रात में यहां छह शिव मंदिरों का निर्माण किया था, जबकि सातवां मंदिर समय के अभाव में अधूरा रह गया। अब इस ऐतिहासिक शिवधाम का अध्ययन करने चीन के पैलेस म्यूजियम और तिब्बती बौद्ध सांस्कृतिक अवशेष संस्थान (बीजिंग) के निदेशक प्रोफेसर लुओ वेनहुआ अपनी टीम के साथ यहां पहुंचे।