उत्तराखंड में रोजाना कहां गायब हो रहा 400 लीटर दूध? दुग्ध समितियों के लिए सिर दर्द बनी ये पहेली

जागरण संवाददाता, चंपावत। पशुपालक मेहनत से दूध पैदा करता है और दुग्ध समितियों में बेचता है। लेकिन दूध की खरीद में लीटर और किलोग्राम के अंतर ने हिसाब-किताब की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिले में 315 दुग्ध समितियां संचालित हैं। समितियों में दूध की मात्रा लीटर में दर्ज होती है, जबकि प्लांट में उसका वजन किलोग्राम में किया जाता है।



दुग्ध संघ के अनुसार 100 लीटर दूध का वजन गुणवत्ता के आधार पर करीब 102 से 103 किलो तक हो सकता है। ऐसे में सवाल है कि दूध की मात्रा में आने वाले इस अंतर का हिसाब कैसे रखा जाता है और इससे होने वाली आय किस खाते में दर्ज होती है।