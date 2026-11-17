संवाद सहयोगी, जागरण, पिथौरागढ़। जौलजीबी मेले के मंच पर हुए हंगामे और विधायक हरीश धामी के नरबलि वाले बयान के बाद राजनीति अब मंच से सड़क पर आ गई है। मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ता एक अनोखी यात्रा लेकर अस्कोट से रवाना हुए। मंजिल थी - विधायक हरीश धामी का घर मदकोट। यात्रा का नारा था 'आओ, हमारी नरबलि कर लो।'

कार्यकर्ता अस्कोट से मदकोट के लिए रवाना हुए। हाथों में झंडे थे, मुंह पर नारे थे और साथ में एक बकरी लेकर यात्रा पर निकले कार्यकर्ताओं का कहना था कि विधायक हरीश धामी को बलि देने का बड़ा शौक है, तो पहले हमारी ही बलि ले लें।

बकरी इसलिए लाए थे कि अगर इंसान की बलि से मन न भरे, तो पशु बलि का भी इंतजाम साथ ही रहे। यात्रा का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ भाजपा नेता गोपू महर ने कहा कि विधायक अपनी कार्यशैली से दो देशों की संस्कृति के प्रतीक जौलजीबी मेले को बर्बाद करने पर उतारु हैं। व्यापारियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन भाजपा ऐसा होने नहीं देगी।

यात्रा जैसे ही जौलजीबी पहुंची, पुलिस ने माहौल बिगड़ने की आशंका को देखते हुए यात्रा को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस पर कार्यकर्ता वहीं सड़क पर बैठ गए। पुलिस ने समझाबुझाकर कार्यकर्ताओं को वापस लौटाया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि विधायक का बयान सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, बल्कि पूरे मेले का अपमान है। मेले में आए यात्रियों, दुकानदारों और होटल वालों के पेट पर लात मारने जैसा है। अगर मेले में हंगामा होगा, तो यात्री आएंगे ही नहीं और यात्री नहीं आएंगे, तो स्थानीय लोगों का रोजगार कैसे चलेगा।

कार्यकर्ताओं ने कहा कि विधायक धामी ने कहा था उन्हें नरबलि से गुरेज नहीं है। हम खुद ही आ गए हैं। अब वो ही बताएं, बलि कब देनी है? हम तैयार हैं, बकरी भी तैयार है।' यात्रा में कवींद देवली, मनोज मेहता, मनोज प्रसाद, विकास महर, मनीष धर्मशक्तू, उमेश महर,सिद्धार्थ महर आदि शामिल रहे।