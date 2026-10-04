बनबसा के सभासदों ने सीएम को सौंपा सामूहिक इस्तीफा, अध्यक्ष-ईओ पर मनमानी का आरोप, मची हलचल

संवाद सहयोगी जागरण, चंपावत/बनबसा। चंपावत जिले के मैदानी क्षेत्र बनबसा की नगर पंचायत बोर्ड के सभी सात सदस्यों ने मुख्यमंत्री को सामूहिक इस्तीफे का पत्र सौंपा है।

शनिवार को टनकपुर के दौरे पर आए मुख्यमंत्री को त्याग पत्र सौंपते हुए उन्होंने नगर पंचायत अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी पर जनहित के कार्यों में टालमटोली और मनमाने निर्णय का आरोप लगाया है।

कहा कि जन हित के कार्य एवं लोगों की शिकायतों के निस्तारण में देरी, टालमटोली एवं अनदेखी की जा रही है। सभासदों ने कहा कि इन परिस्थितियों में उनके लिए काम करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में सामूहिक त्यागपत्र के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है।