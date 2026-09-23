नवंबर में उत्तराखंड के बनबसा में होगी अग्निवीर भर्ती रैली, लेकिन केवल ये युवा ही ले सकेंगे भाग

संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़ । पिथौरागढ़ और चंपावत जिले के युवाओं के लिए अग्निवीर भर्ती 2027 का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। आर्मी भर्ती कार्यालय (एआरओ) पिथौरागढ़ की ओर से जारी सूचना के अनुसार आनलाइन कामन एंट्रेंस एग्जाम (सीईई) में सफल अभ्यर्थियों की भर्ती रैली 23 से 29 नवंबर तक मिलिट्री स्टेशन बनबसा में आयोजित की जाएगी।

आर्मी भर्ती कार्यालय पिथौरागढ़ के निदेशक कर्नल अमोल दबड़घाव ने बताया कि एक से 12 जून 2026 तक हल्द्वानी में आयोजित सीईई में सफल रहे अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि परीक्षा का परिणाम 12 जुलाई को घोषित किया गया था और अब भर्ती रैली की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।