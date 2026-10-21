लद्दाख के बाद अब बाइकर्स की नई मंजिल बना आदि कैलास रूट, पांच साल में 38 गुना बढ़ा पर्यटन

संवाद सहयोगी, जागरण, पिथौरागढ़। देशभर के बाइकर्स के बीच रोमांचक सफर के लिए लद्दाख पहली पसंद रहा है, लेकिन अब उत्तराखंड का सीमांत क्षेत्र भी तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। आदि कैलास रूट के साथ दारमा और जोहार घाटी बाइकर्स को आकर्षित कर रही हैं।

ऊंचे पहाड़, कलकल बहती नदियां, घने जंगल और दुर्गम रास्तों का रोमांच इन क्षेत्रों को बाइक यात्रा के शौकीनों के लिए खास बना रहा है। दिल्ली से अपने दल के साथ आदि कैलास, ओम पर्वत, दारमा और जोहार वैली की यात्रा कर लौट रहे अभिजीत सिंह का कहना है कि वाकई सीमांत जिला पिथौरागढ़ काफी खूबसूरत है। उन्होंने कहा कि टनकपुर से आदि कैलास तक का सफर प्राकृतिक सुंदरता और रोमांच का अनूठा अनुभव देता है।

रास्ते में बदलते पहाड़ी नजारे, नदी घाटियां और ऊंचे पर्वत यात्रियों को आकर्षित करते हैं। यही वजह है कि देश के विभिन्न हिस्सों से बाइकर्स इस रूट पर पहुंच रहे हैं। दारमा और जोहार घाटी भी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और चुनौतीपूर्ण पहाड़ी रास्तों के कारण बाइकिंग के शौकीनों के बीच लोकप्रिय हो रही हैं।

पर्यटन की नई संभावनाओं को मिल रहा बढ़ावा बाइकर्स का कहना है कि आने वाले समय में आदि कैलास रूट देश के प्रमुख बाइकिंग डेस्टिनेशन में शामिल हो सकता है। इससे सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। हालांकि, दुर्गम पहाड़ी मार्गों पर यात्रा के दौरान मौसम, सड़क की स्थिति और सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है।