पिथौरागढ़ में आदि कैलाश और नावीढांग पर भारी बर्फबारी, निचले इलाकों में बारिश से बढ़ी ठंड

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में रविवार शाम मौसम ने अचानक करवट बदल ली। उच्च हिमालयी चोटियों पर जोरदार बर्फबारी शुरू हो गई, जबकि निचले इलाकों में बारिश होने से समूचे जिले में कड़ाके की ठंड है। प्रसिद्ध धार्मिक व पर्यटन स्थल आदि कैलास, नावीढांग समेत उच्च हिमालयी गाँवो में रविवार शाम चार बजे से लगातार हिमपात हो रहा है।

कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंधक नरेंद्र बिष्ट ने बताया कि नावीढांग और आदि कैलाश क्षेत्र में रविवार शाम करीब चार बजे से रुक-रुक कर बर्फ गिर रही है। इसके साथ ही व्यास, दारमा और चौदास घाटियों के ऊंचाई वाले पर्वतीय हिस्सों में भी ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है।