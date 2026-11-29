संसू, जागरण, धारचूला (पिथौरागढ़)। चीन सीमा को जोड़ने वाले पिथौरागढ़-तवाघाट राष्ट्रीय हाईवे पर कूलागाड़ पुल की मरम्मत के चलते सोमवार को छह घंटे तक चीन सीमा का संपर्क भंग रहेगा। इस दौरान कूलागाड़ से आगे वाहनों की आवाजाही नहीं होगी ।

सीमा सड़क संगठन की 67 सड़क निर्माण इकाई की ओर से पिथौरागढ़-तवाघाट मोटर मार्ग पर किलोमीटर 100.570 स्थित कूलागाड़ बेली ब्रिज की मरम्मत का कार्य किया जाना है। ऐसे में सोमवार को पूर्वाह्न 11 से सायं पांच बजे तक पुल से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी।