बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका, उत्तराखंड में शुरू होने वाली है प्राइमरी टीचरों की भर्ती

राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत बेसिक शिक्षकों के 400 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी।

विद्यालयी शिक्षा मंत्री डा.धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है।

शिक्षा मंत्री डा.रावत ने शनिवार को शासकीय आवास पर विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए रिक्त पदों को जल्द भरा जाए। इसके साथ ही शिक्षकों के समायोजन पर भी जोर दिया।