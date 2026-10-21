हिमाचल में सरकारी स्कूल में गाइड बुक से पढ़ाते पकड़े गए टीचर, शिक्षा विभाग ने लिया कड़ा एक्शन

राज्य ब्यूरो, शिमला। सरकारी स्कूलों में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों के बजाय व्यावसायिक गाइड बुक से पढ़ाई करवाने पर शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई है। कांगड़ा जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल लाहला में औचक निरीक्षण के दौरान राजनीति विज्ञान और इतिहास विषय के दो प्रवक्ता गाइड बुक से पढ़ाते मिले।

मामले को गंभीरता से लेते हुए स्कूल शिक्षा निदेशालय ने दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। अब प्रवक्ता मान चंद और राजेश कुमार को 28 अक्टूबर को शिक्षा निदेशक आशीष कोहली के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अपना पक्ष रखना होगा। उनके जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

औचक निरीक्षण में खुला मामला 17 अक्टूबर को स्कूल के औचक निरीक्षण के दौरान राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता मान चंद और इतिहास के प्रवक्ता राजेश कुमार को निर्धारित पाठ्यपुस्तकों के बजाय गैर-अनुमोदित व्यावसायिक गाइड से विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए पाया गया।

इसके बाद निदेशालय ने दोनों शिक्षकों से जवाब तलब किया। निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली की ओर से जारी नोटिस में पूछा गया है कि विभागीय निर्देशों की अवहेलना करने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। विभाग ने 28 अक्टूबर तक दोनों प्रवक्ताओं को निर्धारित तिथि पर शिक्षा निदेशक के समक्ष उपस्थित होकर लिखित स्पष्टीकरण देना होगा। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि अनुपस्थित रहने की स्थिति में विभाग उपलब्ध तथ्यों के आधार पर एकतरफा कार्रवाई कर सकता है।

2025 में जारी किए थे निर्देश शिक्षा विभाग ने 18 और 20 अगस्त, 2025 को एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें कहा गया था कि स्कूल में हेल्पबुक से पढाने पर कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने अपने आदेशों में पाठ्यपुस्तकों से पढ़ाई करवाने पर जोर दिया था।