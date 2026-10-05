उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू, गढ़ भोज दिवस के राज्य स्तरीय आयोजन को संबोधित करेंगे पीएम मोदी

जागरण संवाददाता, श्रीनगर गढ़वाल। उत्तराखंड की पारंपरिक फसलों, पौष्टिक स्थानीय व्यंजनों और समृद्ध खाद्य विरासत को नई पहचान दिलाने के उद्देश्य से सात अक्टूबर को गढ़ भोज दिवस मनाया जाएगा। इसका राज्य स्तरीय मुख्य आयोजन श्रीनगर के रामलीला मैदान में सुबह 11 बजे होगा।

आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। वहीं, गढ़ भोज को मिड-डे मील से जोड़ने और पारंपरिक फसलों को बाजार से जोड़ने के प्रयासों के लिए विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत को पूर्व गृह सचिव, भारत सरकार के हाथों सम्मानित किया जाएगा।

गढ़ भोज आयोजन की जानकारी देते द्वारिका प्रसाद सेमवाल गढ़ भोज अभियान वर्ष 2000 से संचालित किया जा रहा है। सोमवार को पत्रकार वार्ता आयोजित कर आयोजक द्वारिका प्रसाद सेमवाल ने बताया कि अभियान उत्तराखंड की खाद्य संस्कृति को नई पीढ़ी से जोड़ने के साथ ही स्थानीय उत्पादों, किसानों और पारंपरिक कृषि को बढ़ावा देने वाले जनअभियान का रूप ले चुका है।

कहा कि गढ़ भोज दिवस पर राज्यभर के विद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। कार्यक्रम में पारंपरिक अनाजों, स्थानीय व्यंजनों और खाद्य परंपराओं के संरक्षण-संवर्धन के साथ स्थानीय उत्पादों को बाजार से जोड़ने, किसानों की आय बढ़ाने और स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जाएगा।