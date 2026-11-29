श्रीनगर गढ़वाल, जागरण संवाददाता। बैकुंठ चतुर्दशी मेला से लेकर धारी देवी में उमड़ रही भीड़ के कारण ऋषिकेश-बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुक-रुककर जाम लग रहा है। इस दौरान मेलार्थियों के साथ देवी भक्तों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।

रविवार को सुबह दस बजे के बाद से श्रीनगर मुख्य बाजार से लेकर धारी देवी क्षेत्र तक जाम का झाम लोगों की परीक्षा लेता रहा। हाईवे पर फरासू, चमधार और डुंगरीपंथ में भूस्खलन जोन के स्थायी ट्रीटमेंट कार्य के चलते इन स्थानों पर रुक-रुककर जाम लगता रहा।