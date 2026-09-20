सेना की तेज तर्रार रेजिमेंट गढ़वाल राइफल्स, उत्तराखंड में कर रही खास काम... एनएसए और सीडीएस ने की तारीफ

अनुज खंडेलवाल, लैंसडौन। लैंसडौन की हरियाली व प्राकृतिक सौंदर्य ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणि का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

दरअसल, लैंसडौन भ्रमण के दौरान दोनों शीर्षस्थ अधिकारियों के समक्ष देश की तेज तर्रार गढ़वाल राइफल्स का एक ऐसा पक्ष सामने आया, जो सैन्य प्रशिक्षण व युद्धक तैयारियों से अलग प्रकृति व पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा है।

अजीत डोभाल ने की सराहना

विभिन्न गतिविधियों का जायजा लेने के दौरान लैंसडौन में सेना की ओर से किए जा रहे पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को उन्होने सराहना की है।

शनिवार को गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर में निरीक्षण के दौरान एनएसए अजीत डोभाल व सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने गढ़वाल राइफल्स की विभ गतिविधियों का जायजा लिया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने गढ़वाल राइफल्स की हरित कार्य संस्कृति, जलस्त्रोतों के संरक्षण, स्वच्छता, जैव विविधता व प्राकृतिक संसाधनों को सहजने के प्रयासों को देख इनकी सराहना की।

दोनों अधिकारियों को बताया गया कि गढ़वाल राइफल्स को 2003 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार के अलावा बेस्ट क्लीन, ग्रीन व सतत विकास प्रतियोगिता-2025 में पांच हजार व इससे कम आबादी वाले सैन्य स्टेशनों में पहला स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2004 में सेट्रल कमांड लखनऊ के स्तर पर हुई बेस्ट क्लीन, ग्रीन व सतत विकास प्रतियोगिता में भी प्रथम स्थान हासिल किया है।