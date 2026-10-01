कुमाऊं विश्वविद्यालय छात्र महासंघ चुनाव में हाईवोल्टेज ड्रामा, यतिन पांडे बने निर्विरोध अध्यक्ष

जागरण संवाददाता, नैनीताल। कुमाऊं विश्वविद्यालय छात्र महासंघ के चुनाव में हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद हल्द्वानी एमबी कालेज के विश्वविद्यालय प्रतिनिधि यतिन पांडे को अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया।

इससे पहले सुबह पुलिस प्रशासन की ओर से कानून व्यवस्था बनाये रखने व मतदाता विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों के बंधक होने के आधार पर चुनाव टालने के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे पत्र के बाद बवाल हो गया।

इसके साथ ही अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ने आत्मदाह की चेतावनी दी तो खलबली मच गई। फिर आनन फानन में संशोधित चुनाव अधिसूचना जारी की गई और दस बजे से शुरू नामांकन प्रक्रिया एक घंटे की देरी से 11 बजे से शुरू हुई। देर शाम परिणामों की घोषणा के बाद चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई।

दरअसल, हल्द्वानी एमबी कालेज से विश्वविद्यालय प्रतिनिधि निर्वाचित हुए यतिन पांडे छात्र महासंघ चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी थे। बताया जाता है कि उनके समर्थन में तय मत से अधिक थे। इसके बाद अभाविप की ओर से पाण्डे को अधिकृत प्रत्याशी घोषित होने का दावा किया गया था।