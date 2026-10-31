उत्तराखंड में श्रमिकों की सेहत पर खतरा, बीपी और दिल की धड़कन के साथ टीबी के भी संकेत

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । प्रदेश में निर्माण कार्यों में जुटे श्रमिकों की सेहत को लेकर सामने आए आंकड़े सचेत करने वाले हैं।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू) की ओर से अगस्त से अक्टूबर 2026 के बीच कराई गई स्वास्थ्य जांच में सबसे ज्यादा फोकस दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर से जुड़ी जांचों पर रहा। वहीं टीबी की आशंका को लेकर भी श्रमिकों की स्क्रीनिंग की गई।

प्रदेश के तीन लाख श्रमिकों के लिए श्रम विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू) ने लैब आन व्हील की सुविधा दी है। इसके तहत मुख्यमंत्री श्रमिक स्वास्थ्य योजना के तहत श्रमिकों को फ्री एक्स-रे, बीपी चेकअप, खून की जांच समेत 44 जांचों की सुविधा निश्शुल्क दी जा रही है।

श्रमिकों की जांचें उनके श्रम प्वाइंट स्थल के आसपास लैब आन व्हील (मोबाइल लैब) से की गई। इसपर तीन माह में 24478 श्रमिकों की स्वास्थ्य जांचें हुईं, इसमें 957 एक्स-रे टीबी स्क्रीनिंग और 13 एचआइवी की जांचें की गई हैं।

दिल की धड़कन तेज होने और हाई बीपी की आशंका

ईसीजी-टेकीकार्डिया की जांच का उद्देश्य दिल की धड़कन सामान्य से तेज होने की स्थिति की पहचान करना है। वहीं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जांच से रक्तचाप की स्थिति का पता लगाया जाता है। इन जांचों के माध्यम से हाई बीपी और हृदय संबंधी जोखिमों की पहचान की जा सकती है।