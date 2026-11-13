उत्तराखंड यूटीईटी परिणाम घोषित, उत्तीर्ण प्रतिशत में हुई बढ़ोतरी, इस तरह देखें रिजल्ट

जासं, रामनगर (नैनीताल)। उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा (यूटीईटी) का परिणाम घोषित हो गया है। प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए यूटीईटी प्रथम का रिजल्ट इस बार 22.52 व द्वितीय का 16.95 प्रतिशत अधिक रहा। इस वर्ष कुल शामिल 57671 अभ्यर्थियों में से 26283 अभ्यर्थी पास हुए हैं।

यूटीईटी का रिजल्ट 60.72 व द्वितीय का 36.91 प्रतिशत रहा। जूनियर हाईस्कूल तक के शिक्षकों के लिए यूटीईटी द्वितीय का आयोजन उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर की ओर से 27 सितंबर को कराया गया था। 29 शहरों में परीक्षा कराई गई थी।

इस बार यूटीईटी प्रथम व द्वितीय में सरकारी कार्यरत शिक्षकों ने भी आवेदन किया था। सबसे अधिक सरकारी शिक्षकों ने यूटीईटी के लिए आवेदन किया था। सरकार ने शिक्षकों के लिए यूटीईटी अनिवार्य किया है। ऐसे में इस बार शिक्षकों की ओर से भी यूटीईटी पास करने के लिए काफी संख्या में आवेदन किया था। शुक्रवार को परिषद के सचिव विनोद ढौंढियाल ने यूटीईटी प्रथम व द्वितीय का रिजल्ट जारी किया। यूटीईटी प्रथम में 20975 अभ्यर्थी शामिल हुए। जिसमें 12737 अभ्यर्थी पास हुए हैं।

रिजल्ट 60.72 प्रतिशत रहा। यूटीईटी द्वितीय में 36696 अभ्यर्थी शामिल हुए। जिसमें 13546 अभ्यर्थी पास हुए हैं। रिजल्ट 36.91 प्रतिशत रहा। पिछले वर्ष यूटीईटी प्रथम का रिजल्ट 38.20 व द्वितीय का 19.96 प्रतिशत था। सचिव ढौढिंयाल ने बताया कि यूटीईटी द्वितीय का रिजल्ट यूटीईटी प्रथम से कम रहा है।