एमबीपीजी कॉलेज स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन: भाबर के कॉलेज का चुनाव, सेंधमारी तराई से पहाड़ तक

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। प्रदेश का सबसे बड़े महाविद्यालय एमबीपीजी कॉलेज में कुमाऊं भर के छात्र-छात्राएं प्रवेश लेते हैं। यह कॉलेज भाबर क्षेत्र में स्थापित है, लेकिन इसका दायरा तराई से लेकर पहाड़ तक फैला हुआ है।

ऐसे में यहां का छात्र संघ चुनाव स्थानीय स्तर तक ही सीमित नहीं रहता है। बल्कि, प्रत्याशियों को सीमांत तक के विद्यार्थियों को साधना पड़ता है। इस कारण यहां के छात्र नेताओं को अन्य कॉलेजों की तुलना में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है।