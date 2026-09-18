उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव में छात्राओं को मिलेगा 50% आरक्षण, शासनादेश जारी

राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण का शासनादेश गुरुवार देर शाम को शासन ने जारी कर दिया गया है। प्रभारी निदेशक उच्च शिक्षा एएस उनियाल ने पुष्टि की। अब केवल 14 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में चुनाव कराने को लेकर स्थिति स्पष्ट करना बाकी है।

उच्च शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत एक सप्ताह पहले छात्र संघ चुनाव में छात्राओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा कर चुके हैं। जिसके बाद प्रदेश के 118 राजकीय महाविद्यालयों, तीन विश्वविद्यालयों परिसरों में हाेने वाले छात्र संघ चुनाव में लड़कियों को 50 प्रतिशत आरक्षण देेने की तैयारी की जा रही थी।

अशासकीय कालेज गढ़वाल विवि से हैं संबद्ध 14 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में चुनाव कराने का अधिकार संबद्ध विश्वविद्यालय है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रशासन अपने तीन परिसरों में चुनाव करा चुका है, लेकिन संबद्ध महाविद्यालयों में चुनाव कराने से इंकार कर दिया है। ऐसे में इन कालेजों में राज्य विश्वविद्यालय और राजकीय महाविद्यालयों के साथ चुनाव कराने का विकल्प ही शेष बचा है। लेेकिन प्रभारी निदेशक से बाल विवि के पाले में डाल दी है।