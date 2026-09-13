छात्र संघ चुनाव: हल्द्वानी एमबीपीजी कॉलेज में बवाल, कैंपस से सड़क तक चले लात-घूंसे

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । एमबीपीजी कालेज शिक्षा का मंदिर है, लेकिन छात्र संघ चुनाव की लहर उठते ही यहां अराजकता चरम पर पहुंच गई है। संभावित प्रत्याशियों के समर्थक कहासुनी होने पर लड़ रहे हैं।

कालेज में सख्ती होने के बावजूद शनिवार को कालेज कैंपस से लेकर सड़क तक विवाद का मंजर देखने को मिला। रैली निकालने के दौरान कोषाध्यक्ष प्रत्याशियों के समर्थक भिड़ गए। वहीं, महाविद्यालय गेट पर उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के बीच बहस होने के बाद जमकर लात-घूंसे चले।